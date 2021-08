Meeting Rimini: niente file per i tamponi. Il Qr code snellisce le procedure

Covid e Meeting 2021

(Da Rimini) App e tamponi, la condizione minima per poter partecipare all’edizione 2021 del Meeting di Rimini. Senza l’ok dei volontari che leggono il Qr code con il numero del green pass o dell’esito negativo del tampone non si può accedere ai padiglioni fieristici nei quali si sta svolgendo la 42ª edizione della kermesse organizzata da Comunione e Liberazione. Chi non è in possesso di green pass, sulla app del Meeting può prenotare, secondo l’orario disponibile, l’esame rapido cui sottoporsi all’ingresso ovest. Ogni giorno vengono eseguiti in dieci postazioni, dal primo mattino fino alle 14. Nel giro di 15 minuti tramite una email arriva il risultato da caricare sull’app dedicata. In questo modo si genera il Qr code da scaricare sul cellulare con il quale si può accedere in fiera.

“Finora non ho visto file per eseguire i tamponi – dice Luca, volontario 45enne che nella vita si occupa di amministrazione e finanza -. Tra chi ne fa richiesta, ci sono tanti giovani e giovanissimi che ancora non sono vaccinati. Comunque al momento è tutto regolare. La gente che viene qui, a parte qualche caso sporadico, ha compreso benissimo che queste erano le premesse indispensabili per poterci essere”. “Sono rimasto meravigliato – prosegue Luca – nel vedere tanti anziani ‘smanettare’ con disinvoltura sugli smartphone. Una meraviglia, davvero. In ogni istante non solo si sa quante persone sono presenti al Meeting, ma anche chi e in quale luogo chiuso, visto che è necessario prenotare incontri, mostre e spettacoli”.