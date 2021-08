Afghanistan: Caritas Bolzano-Bressanone, donati 20mila euro per popolazione in fuga. Agli altoatesini, “sostenete il nostro impegno”

Il ritiro delle truppe americane in Afghanistan e la presa del potere da parte dei talebani, che nel frattempo hanno ripreso il controllo di Kabul, hanno portato a una catastrofe umanitaria e costretto migliaia di persone a fuggire in Pakistan. Molti vengono accolti nei campi profughi della regione di Quetta, dove Caritas italiana e Caritas austriaca sono attive da anni. La Caritas di Bolzano-Bressanone, che ha contatti con entrambe, ha inviato 20mila euro per poter aiutare i numerosi nuovi arrivati ed esorta la popolazione altoatesina a contribuire con una donazione.

“In collaborazione con i nostri partner sul territorio, possiamo fornire cibo e coperte alle persone in arrivo. Ma sarà necessario un ulteriore sostegno da parte dei Paesi vicini. La stessa popolazione del Pakistan vive in gran parte in povertà e il Paese sta affrontando sfide immense”, dice Andreas Zinggl, il responsabile del progetto di Caritas Austria in Pakistan dove gran parte della popolazione vive in povertà ed è difficile immaginare come il Paese potrà sopportare la pressione di migliaia di rifugiati dall’Afghanistan.

La Caritas alto-atesina conferma dunque che chiunque voglia sostenere il suo impegno per il popolo afgano in fuga può farlo con una donazione: nel sito le informazioni necessarie.