Maltempo: Protezione civile, “in arrivo rovesci e temporali al Centro”

“Una depressione centrata sul Nord-Europa interesserà anche parte dell’Italia, con tempo perturbato, in spostamento dalle regioni settentrionali alle centrali peninsulari, specie quelle del versante adriatico. Le regioni interessate registreranno anche un sensibile calo delle temperature”. È quanto si legge nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso, sulla base delle previsioni disponibili, dal Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte.

L’avviso prevede “dalle prime ore di domani, martedì 24 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise, specie versanti orientali”.

“I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento – spiega l’avviso -. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 24 agosto, allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Umbria e Molise, su parte di Abruzzo, settori di Emilia-Romagna e parte di Puglia e Lazio”.