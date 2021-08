Diocesi: a Pieve di Soligo (Vittorio Veneto) festa per il card. Stella e saluto alle suore di Maria Bambina

Domenica 22 agosto si è svolta una festa a Pieve di Soligo (diocesi di Vittorio Veneto) per gli 80 anni del card. Beniamino Stella e per il grazie alle suore di Maria Bambina (suore della Carità) che hanno salutato la comunità di Pieve dopo 115 anni di presenza e di servizio della loro congregazione nella scuola dell’infanzia. Al termine della celebrazione il parroco, don Giuseppe Nadal ha voluto ringraziare il “nostro cardinale mons. Beniamino”: “in questi giorni – ha detto don Nadal – c’è stato il suo 80° compleanno ed ha concluso quel prezioso servizio alla Chiesa come Prefetto della Congregazione del clero e dei seminari. Con lui ringraziamo il Signore e imploriamo ancora abbondanza di benedizioni e di grazie per la buona salute e la serenità. Il Signore gli conceda tempo ed energie per fare ancora tanto bene alla sua Chiesa”. Sul sito del settimanale L’Azione ulteriori notizie sulla giornata.