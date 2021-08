Cultura: Stresa, dal 24 agosto i “Simposi Rosminiani” sul tema “Tra Cesare e Dio. La cultura del Risorgimento a 150 anni da Porta Pia”

“Tra Cesare e Dio. La cultura del Risorgimento a 150 anni da Porta Pia”. Questo il tema generale del XXI corso dei “Simposi Rosminiani”, che si terrà dal 24 al 27 agosto su piattaforma Webex e in diretta streaming su Facebook, ogni giorno dalle ore 18 alle 19.15. Due i relatori al giorno. Il corso è organizzato dal Centro internazionale di studi rosminiani di Stresa, al quale si uniscono la Pontificia Università Lateranense e la Cei. Dopo i saluti di padre Umberto Muratore, direttore del Centro di Stresa, e di Vincenzo Buonomo, rettore della Pontifica Università Lateranense, interverranno Nunzio Galantino, Giuseppe Lorizio, Romano Penna, Umberto Muratore, Luciano Malusa, Gabriele Carletti, Flavio Felice.

“Il principio dato dal Vangelo per i rapporti Stato-Chiesa suona chiaro: ‘Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio’. Ma lungo tutta la storia ci si è accorti che quando si passa dal principio all’applicazione nel vissuto, il dialogo tra potere spirituale e potere temporale diventa complesso e cambia col succedersi delle culture e delle circo-stanze”, si legge in una nota. In questo corso si prende spunto da un episodio storico (Porta Pia) che ha acuito il problema, “per sviluppare riflessioni che aiutino ad approfondire e chiarire la questione sotto vari punti di vista”.