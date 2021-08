Diocesi: Modena, da domani un campo per giovani over 18 a Campestrin, in Val di Fassa, con il vescovo Castellucci

Per l’estate 2021 il Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Modena-Nonantola propone un campo per giovani over 18 a Campestrin, in Val di Fassa. Immersi nella bellezza del Trentino, da domani al 29 agosto, 84 partecipanti, provenienti da 22 parrocchie della diocesi, potranno godere di questa settimana di condivisione e preghiera.

Guidati dal vescovo Erio Castellucci, i giovani saranno chiamati a vivere un’esperienza di cammino sinodale in cui proprio loro sono chiamati ad essere i protagonisti.

Seguendo le orme della storia dell’Arca di Noè, i partecipanti saranno chiamati a pensarsi e immaginarsi quali “giovani protagonisti e costruttori della Chiesa”. Molte saranno le domande che incontreranno durante il cammino: “Quali sono le esperienze personali, ecclesiali e comunitarie destinate a morire e quali invece a rinascere?”. È solo “mettendo al centro i giovani, ascoltando le loro storie e le loro idee che si può guardare al futuro della Chiesa con occhi nuovi e immaginare insieme a loro strade nuove da percorrere”.