Meeting Rimini: Tesei (presidente Umbria), “Puntare sui borghi come luoghi in cui si vive bene”

(Da Rimini) “Occorre proporre un’esperienza di vita”. Ne è convinta la presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta oggi pomeriggio alla tavola rotonda tenutasi al Meeting di Rimini su “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile”. “A chi viene in Italia dobbiamo farla vivere – ha proseguito -. E questo vale per tutti i territori. Dobbiamo anche puntare sui borghi come luoghi in cui vivere bene diventa un elemento qualificante. È lì che siamo chiamati a portare le infrastrutture materiali e immateriali”. Di “turismo sicuro e sostenibile”, da vivere in assoluta serenità ha parlato il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, che ha fornito anche qualche numero. “Finora siamo a un +6% rispetto al 2019, il nostro anno migliore. La pandemia rappresenta un punto di svolta per la programmazione del futuro. Ecco perché occorre pensare che la qualità del servizio è in grado di fare la differenza, in un contesto spregiudicato”. Inoltre, ha aggiunto “occorre allargare la stagione, mettendo insieme turismo, arte e cultura. Da noi l’inverno dura tre settimane e invece il turismo da noi si concentra tutto in un mese”. Di un “turismo di motivazione” ha parlato in collegamento video il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. “In Italia abbiamo mille possibilità diverse. Ci vogliono i servizi adeguati e l’esperienza da fare vivere perché oggi non esiste più un turismo solo di destinazione”, se non per le grandi e le mete più note. Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, ha posto l’accento sulla cultura dell’ospitalità “in chi lavora nel settore. Il cliente deve portarsi via un pezzo di territorio. Un cliente – ha ricordato – che è sempre più pretenzioso”.