Meeting Rimini: Silvestri (Avsi), “istruzione e formazione per i leader di domani. Sviluppo calato dall’alto non funziona”

(Da Rimini) “Educare e istruire sono processi lunghi che richiedono tempo e impegno condiviso. Servono persone capaci di indicare orizzonti e di lavorare per il bene comune”: lo ha detto Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi nel suo intervento al Meeting di Rimini, nell’incontro “Le radici di una nuova leadership”, promosso dalla stessa ong. “Non si tratta – ha rimarcato – di esportare un modello di sviluppo e di democrazia. L’abbiamo visto in questi giorni che non funziona. Occorre, attraverso l’educazione e l’istruzione, far crescere le persone affinché costruiscano un modello di sviluppo adatto ai loro bisogni. Solo così lo sviluppo sarà sostenibile. Un modello calato dall’alto non funziona e la storia di questi giorni lo insegna”.