Diocesi: San Marino-Montefeltro, il 22 agosto la “Camminata del Risveglio”. Mons. Turazzi, “dopo i giorni dell’epidemia chiediamo l’intercessione di Maria per la ripartenza”

Si terrà domani 22 agosto – come di consueto la domenica successiva alla solennità dell’Assunta – la “Camminata del Risveglio”, appuntamento con il quale dai borghi della diocesi di San Marino-Montefeltro e dalle città vicine si salirà in pellegrinaggio verso il santuario della Madonna del Faggio (Eremo di Carpegna, in provincia di Pesaro e Urbino).

Alla vigilia, stasera, “alle 21,50 (esatte) – si legge nel volantino di presentazione – alzeremo gli occhi verso le cime del Monte Carpegna in attesa di ‘segni’ di luce, riflessi fino ai nostri paesi. Dalle 21.55 (non prima) alle 22 dalle nostre case siamo tutti invitati a rispondere a questi messaggi con torce o altre fonti luminose da spegnere ed accendere”.

In un messaggio indirizzato agli “appassionati delle ‘prime luci dell’alba’ e di tutto ciò che inizia e riprende”, il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, dà appuntamento a tutti presso “la grande croce” sui prati del santuario alle 9.30 di domenica 22. “Dopo le presentazioni e i saluti – spiega – ci si incamminerà per l’ultimo tratto di strada per raggiungere il santuario e per disporsi alla celebrazione dell’Eucaristia”. Il vescovo ha esortato i partecipanti “a prepararsi con il sacramento della Confessione, con opere di misericordia e con la visita ad ammalati e anziani (quando possibile) anche per raccogliere le loro intenzioni di preghiera da portare alla Madonna”. “Dopo i giorni dell’epidemia nella sua fase acuta – ha concluso mons. Turazzi – chiediamo l’intercessione di Maria, madre del Signore, per la ripartenza: ‘Con la forza dello Spirito Santo il coraggio di abbracciare il mondo!’”.