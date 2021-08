Economia circolare: Università Campus Bio-Medico, da lunedì il Digital Sustainability Bootcamp 2021

Digitalizzazione, IoT, intelligenza artificiale, analisi dei dati sono tra i temi con cui si confrontano le imprese che intendono raccogliere le sfide dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Per rispondere alle loro esigenze e fornire risorse dotate delle competenze più aggiornate prende il via la terza edizione del Digital Sustainability Bootcamp 2021 di Università Campus Bio-Medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator.

Dal 23 agosto al 10 settembre, in modalità phigital, un programma intensivo rivolto a studenti universitari, laureati, ricercatori e giovani con formazione in ingegneria e informatica con lezioni, laboratori e project work in lingua inglese progettati in collaborazione con le aziende. Partecipano alla terza edizione studenti provenienti da Italia, Inghilterra, Spagna e dagli Emirati Arabi.

Il Bootcamp 2021 realizzato da Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Marzotto Venture Accelerator è fruibile, da remoto e in presenza, presso la sede di Marzotto Venture Accelerator di Roma. Le lezioni, i progetti di gruppo e il tutoraggio vedranno la partecipazione di docenti provenienti dalle imprese, dalla ricerca scientifica e dal mondo accademico che presenteranno le loro esperienze e i casi di studio.

Insieme con 20 ore di lezione e a 40 di laboratori, il lavoro ruoterà intorno a 4 casi concreti esposti dai rappresentanti delle aziende partner: gli studenti impareranno attraverso la tecnica del “learning by doing”, e avranno la possibilità di mettere in gioco le competenze tecniche acquisite per la risoluzione immediata dei quesiti posti dai docenti.

“L’edizione 2021 del Bootcamp punta tutto sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità offrendo ai suoi studenti l’occasione di lavorare direttamente sull’innovazione industriale e sociale all’attenzione del mondo aziendale – spiega Luca Vollero, professore associato all’Università Campus Bio-Medico di Roma e direttore scientifico del Digital Sustainability Bootcamp 2021 –. Grazie alla presenza di imprese di assoluto rilievo, nazionali e multinazionali, e di studenti provenienti da varie parti del mondo, il Bootcamp trova nell’internazionalizzazione uno dei suoi pilastri fondanti”.

Al centro della proposta didattica è infatti il lavoro di gruppo: modalità in teamwork che punta a stimolare la collaborazione tra i membri per risolvere problemi concreti a partire da situazioni reali. Un metodo che accresce contemporaneamente le conoscenze, l’esperienza sul campo e lo sviluppo delle soft skills, legando fortemente l’aspetto tecnico a quello umano.