Spiritualità: Opera Don Orione, il 29 agosto il card. Gambetti presiederà la messa per la festa della Madonna della Guardia di Tortona

Sarà il card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, a presiedere il 29 agosto, alle ore 10.30, la concelebrazione presso il santuario della Madonna della Guardia di Tortona (Al), in occasione dalla tradizionale festa della Madonna della Guardia.

Inoltre, sempre sabato 29 agosto a Tortona, alle ore 8.30 verrà celebrata la santa messa dei giubilei religiosi della Famiglia Orionina presieduta dal superiore generale della Congregazione Orionina, padre Tarcisio Vieira. Alle ore 18, poi, al termine della messa celebrata dall’arcivescovo-vescovo emerito di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola, si terrà la solenne processione con la statua della Madonna per le vie della città.

A partire da ieri, invece, in avvicinamento alla grande festa di domenica 29, si sta tenendo una speciale novena che avrà come predicatori don Luigi Fiordaliso, confessore del santuario della Madonna della Guardia, e mons. Vincenzo Di Mauro, vescovo emerito di Vigevano (Pv). Tra le altre funzioni speciali, sabato 28 agosto, alle ore 18, presso il cortile del Centro “Mater Dei” verrà celebrata la santa messa per gli ammalati, mentre dopo la santa messa delle ore 23 si terrà il tradizionale “Caffè di Don Orione”.

“La festa della Madonna della Guardia – dichiara don Tarcisio Vieira, superiore generale dell’Opera Don Orione – rappresenta ogni anno un momento di grande gioia e preghiera, non soltanto per la nostra Congregazione, ma anche per tutta la diocesi di Tortona. Don Orione ideò la festa con questo scopo, ‘per ravvivare in molti il lucignolo fumigante della fede, perché nel cuore anche dei più dissipati o cattivi c’è sempre un angolo caldo per la Madonna, come c’è per la madre naturale’”.