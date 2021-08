Diocesi: Imola, torna il mercatino dei cappuccini a sostegno di due realtà africane

Anche quest’anno tante mamme, ragazzi e ragazze dell’Etiopia potranno ricevere accoglienza, cure, sostegno e formazione grazie al mercatino dei cappuccini di Imola che aprirà i battenti alle 15 di lunedì 23 agosto fino a sabato 4 settembre.

“Soddo a chi tocca!” il nome scelto per il progetto di quest’anno, dal nome di una delle due realtà africane sostenute: il Centro caritativo San Giuseppe di Almea Bordino ad Addis Abeba e lo Smiling Children Town di Abba Marcello Signoretti a Soddo, si legge su “Il nuovo Diario Messaggero”.

Almea ha a cuore in modo particolare le giovanissime mamme: per loro e per i loro bambini ha creato una struttura di accoglienza, dove possono imparare un mestiere e creare una rete di amicizie. Abba Marcello invece si dedica soprattutto ai bambini che vivono per strada.

Rispetto al mercatino “semplice” dell’anno scorso ci sono tre importanti novità: tempi, spazi e il “Mercatino in musica”.

“Per quanto riguarda i tempi, quest’anno la durata torna a due settimane come sempre avvenuto fino al 2019, prima della pandemia”, spiega fra Matteo Ghisini, segretario delle Missioni dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna a “Il nuovo Diario Messaggero”.

Il mercatino rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, il primo sabato (28 agosto) sia la mattina dalle 10 alle 12 sia il pomeriggio dalle 15 alle 18.30, mentre l’ultimo sabato (4 settembre) solo mattina dalle 10 alle 12.

Per preservare i visitatori dall’assembramento garantendo comunque un mercatino più ricco di materiale, quest’anno si è deciso di creare due entrate con percorsi distinti: una è quella “classica” di via Villa Clelia 10, l’altra è quella di via Fontanelle 1/C (usata già l’anno scorso).

Da via Villa Clelia si potrà accedere a libri, giochi, bigiotteria, vetrine ed elettrico, mentre da via Fontanelle (zona all’aperto) si accede a mobili, bazar e tutti gli altri settori.

Il “Mercatino in musica” è stato spostato a inizio settembre e rientra nella manifestazione cittadina “Imola in musica”.

Venerdì 3 settembre il mercatino sarà aperto dalle 15 alle 19.30 (un’ora in più rispetto agli altri giorni). Seguirà la festa con stand gastronomici e musica. “Ovviamente per entrare chiediamo il massimo rispetto delle misure anti Covid che tutti conosciamo bene: indossare sempre la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso e seguire i percorsi indicati”, spiegano gli organizzatori. Info: centromissionario.imola@gmail.com.