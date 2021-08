Diocesi: Macerata, il vescovo presiede mercoledì 25 agosto messa terzo centenario dell’incoronazione della Vergine della Misericordia

Il 25 agosto ricorre il terzo centenario dell’incoronazione della venerata effigie della Vergine Maria che si trova nella basilica della Misericordia, a Macerata.

L’anniversario sarà ricordato con una celebrazione presieduta dal vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi, mercoledì 25 agosto, alle ore 17, nel santuario a lei dedicato. Un evento che coinvolge non solo i maceratesi, ma tutta la diocesi di cui è stata dichiarata patrona principale in occasione del secondo centenario dell’incoronazione. Sarà occasione per chiedere alla Vergine della Misericordia l’intercessione perché abbia fine la pandemia.

Dal lontano 1447, quando la comunità decise di innalzare un piccolo tempio per scongiurare il diffondersi della peste, i maceratesi si sono sempre rivolti alla Madre della Misericordia in ogni difficoltà, ma specialmente in occasione di terremoti, pestilenze e carestie.