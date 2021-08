Meeting Rimini: Garavaglia (Ministro turismo) “Abbiamo bisogno di coraggio e di formazione”

(Da Rimini) “Il nostro turismo può arrivare al 20% del Pil”. L’ha detto oggi pomeriggio il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al Meeting in corso a Rimini fino al 25 agosto nel corso del dibattito su “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile”. “Serve specifica competenza e tanto coraggio per poter centrare questo obiettivo – ha aggiunto il ministro -. Di sicuro non possiamo più permetterci di dire: si è sempre fatto così”. Sono emerse alcune parole chiave durante il dibattito. Una di queste è stata: qualità. “La dobbiamo avere in tutte le sue fasi perché ci muoviamo in un contesto super-competitivo. E abbiamo bisogno di regole semplici. Daremo l’80% di credito di imposta a chi vorrà ristrutturare il proprio albergo, perché per essere competitivi ci vogliono strutture al top come avevamo negli anni ‘60, anziché il famoso 110% cui pochi accedono perché troppo complicato”. Per la stagione invernale il ministro Garavaglia vede la necessità di poterla organizzare con serenità, come è successo ora con quella estiva, dopo due inverni in cui sulla neve non si è lavorato. “Abbiamo bisogno di formazione – ha aggiunto -. In Italia abbiamo solo 12 Its, Istituti di formazione post diploma superiore. Per fare un confronto, vi dico che in Spagna ce ne sono 60. E poi la formazione nel campo digitale, per dare vita a un portale nazionale da riempire di contenuti, perché ormai quasi tutti scelgono le loro mete online”. Di coraggio, il tema del Meeting, hanno parlato tutti i presidenti di regione presenti. Per Alberto Cirio del Piemonte “il coraggio è consapevolezza”, mentre per il presidente Fontana della Lombardia “occorre avere il coraggio di cambiare le regole che ci strangolano”. La presidente dell’Umbria, Donatella Tesei ha assicurato che “noi governatori il coraggio lo stiamo praticando da più di un anno”.