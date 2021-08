Papa Francesco: a Chiese metodiste e valdesi, “promuovere i valori della giustizia e della pace con speciale attenzione agli scartati”

“Tutti i cristiani si sforzino di proseguire con generosità il cammino verso la piena comunione, testimoniando con gioia il Vangelo e promuovendo i valori della giustizia, della pace e della solidarietà, con una speciale attenzione alle persone più disagiate e scartate”. È l’augurio che Papa Francesco ha inviato alla vigilia del Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi, che si aprirà ufficialmente domani alle 10 con il culto inaugurale. “Il Santo Padre Francesco – si legge in un messaggio reso noto oggi dall’ufficio stampa del Sinodo e pubblicato sul sito della Chiesa valdese – desidera rivolgere il suo fraterno saluto ai partecipanti al Sinodo delle Chiese metodiste-valdesi, elevando al Signore la preghiera della lode per la fruttuosa apertura e la reciproca conoscenza che stanno alimentando i rapporti tra valdesi e cattolici”. Il messaggio è a firma del card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ed è stato inviato al vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero.

Nella nota dell’ufficio stampa del Sinodo, si fa sapere anche che sono già moltissimi i saluti istituzionali arrivati presso gli Uffici della Tavola valdese. Si tratta di video messaggi e lettere provenienti dall’ecumene nazionale e internazionale, da Chiese sorelle e organismi che seguono da vicino i lavori del massimo organo decisionale di valdesi e metodisti. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, il Sinodo si terrà in una formula mista (in presenza e online): 50 sinodali saranno riuniti in presenza a Torre Pellice, in provincia di Torino, mentre 130 deputati e deputate seguiranno i lavori sulla piattaforma digitale. All’ordine del giorno: due nuove consacrazioni, riflessione sulla testimonianza protestante in una società post-Covid, importanti messaggi ecumenici e decisioni che riguardano gli impegni delle Chiese su evangelizzazione, diaconia, tutela delle minoranze, salute e clima. Non mancheranno dibattiti, presentazioni, incontri teologici. Fra questi, lunedì 23 agosto, alle 21, la serata pubblica dedicata a “Next generation Eu? Giovani ed Europa fra sogno di ripresa e rischio di marginalità” che può essere seguita in diretta streaming su Radio Beckwith.