Diocesi: Molfetta, Giovinazzo in festa per la Madonna di Corsignano

Entra nel vivo l’annuale festa patronale di Giovinazzo in onore di Maria Ss.ma di Corsignano, nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Dal 12 agosto è cominciata la novena in concattedrale con il coinvolgimento ogni giorno di diverse categorie di persone, secondo quanto predisposto dal Comitato feste patronali guidato da Gaetano D’Agostino, in stretta intesa con il parroco, don Andrea Azzolini.

La santa messa, presieduta dal vescovo Domenico Cornacchia, sarà celebrata domani, domenica 22, alle ore 19,30 a piazza Vittorio Emanuele, con diretta tv su Tele Dehon (canali 18-518 del digitale terrestre).