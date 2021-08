Chiese metodiste e valdesi: Torre Pellice, si apre domani il Sinodo in presenza e su piattaforma digitale

Si apre domani, domenica 22 agosto, con il culto inaugurale, il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi. Il massimo organo decisionale di valdesi e metodisti, che riunisce 180 membri di tutta Italia, si terrà in una formula mista (in presenza e online) dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. Il culto inaugurale di domenica – informa una nota – presieduto dal pastore Winfrid Pfannkuche si terrà alle 10 nel tempio di Torre Pellice e sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Chiesa valdese e sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Radio Beckwith evangelica. Il Sinodo, con un programma in formato ridotto, si svolgerà da domenica 22 a mercoledì 25 agosto. Alla tradizionale sede di Torre Pellice, in provincia di Torino, si affianca quest’anno anche la piattaforma digitale. All’ordine del giorno: due nuove consacrazioni, riflessione sulla testimonianza protestante in una società post-Covid, importanti messaggi ecumenici e decisioni che riguardano gli impegni delle Chiese su evangelizzazione, diaconia, tutela delle minoranze, salute e clima. Non mancheranno dibattiti, presentazioni, incontri teologici. Fra questi, lunedì 23 agosto, alle 21, una serata pubblica dedicata a “Next generation Eu? Giovani ed Europa fra sogno di ripresa e rischio di marginalità”, in diretta streaming su Radio Beckwith.