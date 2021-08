Riconoscimenti: Civitanova del Sannio, nell’ambito del Festival dei diritti conferimento del premio speciale “Media e Comunicazione” a mons. Viganò

Domani, domenica 22 agosto, alle ore 17, avrà luogo, presso la chiesa di San Silvestro Papa, a Civitanova del Sannio (Is) il Festival dei diritti sul tema “Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo integrale della persona umana”. Promotori del Festival sono il comune di Civitanova del Sannio e la parrocchia di San Silvestro Papa, in collaborazione con l’Ucsi Molise, l’Ordine dei giornalisti del Molise, la diocesi di Trivento, il Tribunale ecclesiastico della Ceam, l’ordine degli Avvocati di Isernia, Turismo è Cultura (Regione Molise). Sono previsti gli interventi di Luigi Cuomo, don Antonio De Grandis, Matteo Luigi Napolitano, Guillaume Favre. Nell’ambito del Festival il conferimento del premio speciale in “Media e Comunicazione” a mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e Pontificia Accademia delle scienze sociali. A consegnare il premio sarà il vescovo di Trivento, mons. Claudio Palumbo, che concluderà gli interventi.