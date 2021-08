Diocesi: Parmeggiani (Tivoli), “domenica 22 agosto preghiere per l’Afghanistan e Haiti”

Mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, invita tutte le comunità parrocchiali, religiose ed ogni singolo fedele a dedicare una preghiera, durante tutte le messe di domenica 22 agosto, per la gravissima crisi umanitaria in Afghanistan e per le tante vittime del terremoto di Haiti. “In questi giorni abbiamo tutti visto tramite i media scene terribili e conosciuto notizie allarmanti – commenta mons. Parmeggiani -. Preghiamo dunque perché le istituzioni italiane ed europee facciano il possibile per promuovere corridoi sanitari e umanitari per salvare i più deboli, le donne, i bambini, gli anziani che sono sempre coloro che pagano il prezzo più alto di queste situazioni”. Il vescovo di Tivoli e Palestrina chiede di pregare anche per “la devastata popolazione di Haiti. Dopo il terremoto del 2010 che provocò 200.000 vittime, sabato scorso un altro sisma ha provocato numerosi morti, feriti e ingenti danni materiali”. La presidenza della Cei ha deciso di stanziare un milione di euro dai fondi otto per mille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte all’emergenza haitiana. Tramite Caritas italiana, presente ad Haiti dal 2010, si proseguirà così a finanziare interventi efficaci per rispondere alle numerose nuove necessità. Il vescovo chiede perciò a tutte le comunità parrocchiali di promuovere una colletta nella giornata del 22 agosto per le necessità di quelle popolazioni.