Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, nella puntata di domani Nembrini “legge” Dante

A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, continuiamo ad interrogarci sull’amore, sul dolore, sulla morte. Per celebrare l’attualità del Sommo Poeta, “Sulla Via di Damasco” (di Vito Sidoti), domani, domenica 22 agosto, alle 9.20, su Rai Due, incontra Franco Nembrini, educatore e saggista, che offrirà una sua originale lettura della Divina Commedia.

Attraverso le domande della conduttrice Eva Crosetta, l’ospite entrerà dentro le leggi dell’esistenza che il padre della lingua italiana ha consegnato alla storia, con una serie di considerazioni sui drammi e sulle speranze che accompagnano il viaggio della vita. Commenterà anche personaggi indimenticabili, come Paolo e Francesca, Manfredi, Virgilio, Beatrice, che rappresentano, da diverse prospettive, il desiderio di verità e felicità di tutti gli uomini. “Virgilio ci dice la legge fondamentale della vita – dice Nembrini – che nessuno di noi se la cava da solo; che la qualità della nostra vita dipende da chi seguiamo, da chi sono i nostri maestri”. Dalle teche Rai, accompagneranno questo viaggio, le letture dei versi di Dante da parte dei grandi interpreti: Giorgio Albertazzi, Giancarlo Sbragia, Enrico Maria Salerno.