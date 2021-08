Agricoltura: Coldiretti Vicenza, domani “la poesia della montagna rivive con Campagna Amica al Parco Millepini, ad Asiago”

La poesia della montagna rivive con Campagna Amica, grazie a Coldiretti Vicenza, in un evento, con il patrocinio della Città di Asiago, del Gal Montagna Vicentina e con il contributo della Camera di commercio di Vicenza. Domani, domenica 22 agosto, al Parco Millepini, nel cuore verde di Asiago, a due passi dal centro, dalle 9 alle 19, i produttori di Campagna Amica proporranno il meglio delle tipicità vicentine e le fattorie didattiche realizzeranno simpatici laboratori didattici ambientali per bambini e famiglie.

“Una giornata all’aria aperta, in perfetto stile Coldiretti – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola –, per riscoprire il fascino, i profumi e i sapori della nostra montagna vicentina. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, per gli amanti del buon gusto e della natura, che potranno trovare prodotti del territorio vicentino e le migliori produzioni tipiche da gustare con l’acquisto dell’agribag per fare un delizioso picnic a km0”.

Il Parco Millepini sarà teatro di due eventi, un viaggio tra la biodiversità dell’agricoltura vicentina: la mostra mercato di prodotti agroalimentari del territorio vicentino, con tipicità dell’Altopiano di Asiago (dalle 9 alle 19) e il laboratorio didattico ambientale per bambini e famiglie a cura della Fattoria didattica Malgasiago (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18).

“Siamo riusciti a portare ad Asiago – aggiunge il presidente Cerantola – l’olimpiade del buon gusto della terra vicentina. Non una sola giornata, ma due settimane di eventi ed occasioni per scoprire eccellenze e tipicità beriche. Un’opportunità da non perdere, per stare all’aria aperta, ammirando uno degli altopiani più affascinanti d’Europa, e trascorrere piacevoli momenti in famiglia o con gli amici”.

Ma non finisce qui. In campo scenderanno anche i cuochi contadini di Campagna Amica, che proporranno, da oggi al 29 agosto l’evento “Campagna Amica nel piatto”. Per degustare le prelibatezze della terra vicentina, realizzate con largo impiego di prodotti dell’Altopiano, sarà sufficiente recarsi in uno degli agriturismi aderenti all’iniziativa: Cà Sorda ai Pennar, Gruuntal, La Casara e Malga Spill.

L’evento di domani si tiene all’aperto, nel pieno rispetto della normativa anti Covid.