A Sua immagine: oggi puntata alla scoperta della Napoli “sacra”. Domani, tappa in alcune mete di pellegrinaggio

Ritorna oggi, alle 15.45, A Sua immagine su Rai Uno con una puntata dedicata alla città di Napoli, metropoli ricca di vita e di storia. Con i suoi 500 edifici di culto, può essere considerata una vera e propria “città santa”. Dopo Roma presenta la più alta concentrazione di monasteri a tal punto da essere stata definita “la cittadella monastica”. Con la conduttrice, Lorena Bianchetti, un viaggio alla scoperta delle opere d’arte, dei tanti tesori contenuti in alcuni monasteri e nei suoi chiostri segreti. Un itinerario culturale e spirituale di grande valore, perché la storia dei conventi – si legge in un comunicato Rai – è stata ed è la storia stessa di Napoli.

Nella puntata de “Le ragioni della speranza”, prosegue il viaggio in bici per l’Italia di don Giordano Goccini e di cinque giovani. Tappa a Ravenna, per una visita alla Basilica di Sant’ Apollinare Nuovo e per incontrare alcuni giovani che animano una Biblioteca al centro della città. Il tema su cui ruota la puntata, infatti, è la Parola.

Domani, alle 10.30, la puntata sarà concentrata su alcuni luoghi molto suggestivi, scelti come meta di riposo da molti viaggiatori e parleremo dell’importanza del silenzio. Ad approfondire in studio con Lorena Bianchetti, don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, Nicoletta Polla Mattiot, giornalista, promotrice con altri dell’Accademia del Silenzio, ed in collegamento Juri Nervo, fondatore dell’Eremo del silenzio a Torino. Nel corso della puntata, tappa al santuario di Oropa. Poi, in Val di Non nel santuario di San Romedio e in una piccola isola di pace nella Laguna di Venezia: San Francesco del Deserto. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Acerenza (Potenza). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.