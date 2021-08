Terremoto Centro Italia: Rieti, firmato protocollo di legalità per la ricostruzione

Con l’istituzione del Tavolo permanente, è stato adottato dalla prefettura di Rieti il protocollo di legalità per i cantieri della ricostruzione post sisma del 2016. La firma è avvenuta ieri alla presenza del prefetto di Rieti, Gennaro Capo, del commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, del rappresentante della Struttura di missione, Paolo Grieco, e dell’assessore regionale, Claudio Di Berardino. Hanno sottoscritto il protocollo anche i rappresentanti dell’Ufficio speciale Ricostruzione, dell’Ispettorato provinciale del Lavoro, Inps, Inail assieme a enti e organizzazioni aderenti.

Il documento, spiega una nota del Viminale, trae origine dall’intesa firmata nell’aprile scorso dal commissario straordinario Legnini e la Struttura di missione guidata dal prefetto Carmine Valente, alla presenza del ministro Lamorgese.

“Il protocollo, in particolare, si applica alla ricostruzione pubblica e privata e regola strumenti di monitoraggio dei cantieri come il badge elettronico e il settimanale di cantiere. Con il supporto della piattaforma digitale predisposta dalla struttura commissariale, sarà possibile conoscere, inoltre, in tempo reale la manodopera impiegata, anche relativamente ai subappaltatori e fornitori, integrando i controlli già esistenti come quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione dei fenomeni come lavoro nero e grigio, dumping contrattuale, fenomeni elusivi, concorrenza sleale, evasione contributiva”, chiarisce la nota.

A breve, quindi, questo modello si estenderà a tutte le province del cratere sismico 2016.