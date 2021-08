Diocesi: Ravenna, l’arcivescovo Ghizzoni lunedì 23 agosto celebra una messa ad Argenta nel 93° della morte di don Giovanni Minzoni

Lunedì 23 agosto si ricorda l’anniversario della morte di don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, educatore di giovani ucciso a bastonate da alcuni squadristi fascisti facenti capo all’allora console di milizia Italo Balbo. Come ogni anno l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni celebrerà una messa, alle 18, nella chiesa di San Nicolò ad Argenta.

Alle 19, inoltre, in piazza Garibaldi a Ravenna, è in programma la commemorazione organizzata dal Centro Studi Donati, Acli, Associazione Zaccagnini. Quest’anno è prevista la partecipazione del sindaco, Michele de Pascale, e di Enrico Letta. La serata sarà coordinata da Livia Molducci e saranno letti da alcuni giovani brani del diario di don Minzoni e scritti di Benigno Zaccagnini, Giovanni Paolo II, Sandro Pertini.