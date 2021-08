Inghilterra: sparatoria ieri pomeriggio a Plymouth. Vescovo O’Toole, “shock e tristezza”. Preghiera per le vittime nel fine settimane in tutte le parrocchie

(Foto ANSA/SIR)

Anche la comunità cattolica di Plymouth si raccoglie nel dolore e nella preghiera per le vittime della terribile sparatoria che ha scosso ieri pomeriggio la cittadina inglese. È quanto esprime in un comunicato diffuso questa mattina mons. Mark O’Toole, vescovo di Plymouth. “È con un profondo senso di shock e tristezza che abbiamo appreso la notizia della terribile sparatoria nella nostra amata città. Offro il mio sostegno e le mie preghiere per tutti coloro che sono stati uccisi e per i loro cari in questo tragico momento”. Il vescovo ha quindi chiesto alle parrocchie della diocesi di pregare questo fine settimana per tutte le persone colpite e per gli abitanti di Plymouth”. Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla. L’episodio non risulta essere di matrice terroristica, stando a fonti investigative. L’uomo armato si chiamerebbe Jake Davison e sarebbe morto durante l’attentato. Alcuni feriti versano in gravi condizioni.