Diocesi: Caritas Catania, continuano anche a ferragosto i servizi dell’Help Center per i più poveri

All’Help Center della stazione centrale di Catania per tutto il mese di agosto, Ferragosto incluso, i volontari della Caritas diocesana saranno in prima linea nelle attività di supporto e assistenza a quanti si trovano in situazione di difficoltà.

L’appuntamento quotidiano è per la distribuzione del pranzo, dalle 12.30 alle 14. Sono circa 700 gli interventi alimentari operati giornalmente dai volontari, considerando i pasti e gli altri prodotti di prima necessità per la colazione e per la cena. A disposizione delle famiglie anche altri beni e alimenti per l’infanzia e per la scuola. Operativo per tutto il mese di agosto anche il Centro di ascolto dell’Help Center per accompagnamenti di emergenza, segretariato sociale, orientamento alle strutture socio-sanitarie territoriali, interventi economici per titoli di viaggio, valutazione di ingressi in dormitorio per uomini e donne in centri di accoglienza notturna a bassa soglia e in gruppi appartamento. Attiva per cinque giorni a settimana la struttura per bagni, docce e parrucchiere per uomini e donne che si trova nei pressi dell’Help Center e che garantisce quotidianamente fino a venti docce, fornendo, inoltre, per ciascun assistito un cambio completo e nuovo, oltre a vari prodotti per l’igiene personale.

Un impegno che scaturisce dalla disponibilità dei fondi Cei 8xmille alla Chiesa cattolica e dalla generosità dei benefattori che consentono ai volontari continuare a operare: imprese, forze dell’ordine, parrocchie, enti, associazioni del terzo settore e privati cittadini.