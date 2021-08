Gino Strada: Migliore (Fiaso), “un uomo dalla grande umanità, che ha messo la sua vita al servizio della sanità pubblica”

“Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di un uomo dalla grande umanità, che ha messo la sua vita al servizio della sanità pubblica, distinguendosi per il suo forte impegno nella difesa delle persone in difficoltà”: lo dichiara Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, commentando la scomparsa oggi, all’età di 73 anni, di Gino Strada, medico e fondatore di Emergency. “Nonostante punti di vista e approcci differenti, a Gino Strada dobbiamo molto: l’aver sempre ribadito con forza l’importanza di una sanità pubblica, gratuita e di qualità, senza mai smettere di considerare il diritto alla cura come un bene comune universale”, aggiunge Migliore.