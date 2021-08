Cultura: Canale d’Agordo, al Museo Albino Luciani oggi pomeriggio incontro su Toniolo e don Della Lucia

“Un confronto tra due figure di notevole spessore, due persone che hanno dato molto al territorio dove hanno operato, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva”: sono le premesse dell’incontro in programma domani, venerdì 13 agosto, alle ore 17.30, presso la Sala Lina Zandò del Musal – Museo Albino Luciani (www.musal.it) di Canale d’Agordo (Belluno). L’incontro fa parte della 43ª edizione dell’“Appuntamento estivo con Papa Luciani”. Ospite dell’incontro sarà il giornalista e scrittore Marco Zabotti, in tour per la presentazione del suo libro “Le cose nuove”, che metterà a confronto le vite del beato Giuseppe Toniolo, che operò a Pieve di Soligo (Treviso), e di don Antonio Della Lucia, che invece fu protagonista della storia di Canale d’Agordo e dell’Agordino (Belluno). Per poter partecipare all’incontro si richiede la prenotazione presso la segreteria del Museo (info@fondazionepapaluciani.com, oppure WhatsApp 377.9665237, oppure telefonando al numero 0437.1948001).