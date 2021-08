Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 73,3 milioni di dosi, vaccinate più di 35,3 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 73.286.195 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 35.307.652 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 65,37% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 38.364.279 le somministrazioni a donne e 34.921.916 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.104.064 le somministrazioni tra i 12-19enni (1.129.638 immunizzati), 6.934.041 tra i 20-29enni (2.962.361), 7.669.677 tra i 30-39enni (3.472.209), 11.161.591 tra i 40-49enni (5.340.512), 13.864.496 tra i 50-59enni (6.950.152), 11.882.613 tra i 60-69enni (6.073.173), 10.343.748 tra i 70-79enni (5.222.535), 6.774.430 tra gli 80-89enni (3.386.259) e 1.551.535 tra gli over 90 (770.813).

Rispetto alle 76.727.929 dosi finora disponibili in tutta Italia (53.751.405 di Pfizer/BioNTech, 12.013.196 di AstraZeneca, 8.956.691 di Moderna e 2.006.637 di Janssen), ne sono state inoculate il 95,5%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.990.928 a fronte di 2.380.048 effettuate a febbraio, di 6.060.059 a marzo, di 9.765.762 ad aprile, di 15.084.174 a maggio, di 16.684.473 a giugno e di 16.662.124 a luglio. Nel mese di agosto – secondo i dati disponibili al momento – sono state 4.618.488 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.855.960 prime dosi (comprese 35.168 di vaccino monodose Janssen) e 2.676.087 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte oltre 1.046.000 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.