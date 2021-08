Francia: oggi i funerali di padre Olivier Maire. Campane a morto a 12 in tutte le chiese della Vandea

Si terranno oggi alle 14.30 i funerali di padre Olivier Maire, il superiore provinciale della Congregazione dei Missionari monfortani, ucciso il 9 agosto scorso, a Saint-Laurent-sur-Sèvre, a una ventina di chilometri da Cholet, in Vandea (Francia), da un uomo con disturbi psichici posto sotto sorveglianza per l’incendio di un anno fa della cattedrale di Nantes, a cui aveva dato ospitalità. I funerali saranno celebrati nella basilica di Saint Laurent-sur-Sèvre di Luçon e la messa è presieduta da mons. Eric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e presidente della Conferenza episcopale francese. A causa dei limiti imposti dalle misure anti-Covid, sarà data precedenza in basilica ai familiari del sacerdote e ai membri della sua Congregazione. La messa potrà comunque essere seguita in diretta su Ktotv. Mons. Jacolin, vescovo di Luçon, ha chiesto a tutte le parrocchie della Vandea di suonare le campane a morto oggi a mezzogiorno.