“Gino Strada, un caro amico, un lottatore, un uomo che ha vissuto non solo per sé ma per gli altri. Consapevole che il ‘bene’ non è mai passivo o neutrale, che ogni vero bene è figlio del costruire giustizia”. Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ricorda Gino Strada, fondatore di Emergency, morto oggi.