Diocesi: Cassano all’Jonio, stasera la presentazione del libro “Nel cuore della vita” di mons. Galantino

Stasera, alle 20.30, nella chiesa “Madonna di Fatima”, a Marina di Sibari, appuntamento all’insegna della cultura, voluto dal vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino. Sarà presentato il libro “Nel cuore della vita. Idee per prendersi cura del mondo” di mons. Nunzio Galantino, vescovo emerito di Cassano e attuale presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica. Ad intervistarlo saranno i giornalisti Francesco Garofalo, Gabriella D’Atri e Domenico Marino. “L’evento non vuole solo promuovere il nostro passato più antico e la sua conoscenza, nella consapevolezza che ognuno di noi è le sue radici, ma anche dare un segnale positivo, di rinascita – si legge in una nota di presentazione dell’evento –. Sibari è, ancora, un ‘luogo di vita’, in cui ci sono risorse umane e grande agilità mentale; permane una cultura dell’amicizia e della lealtà interpersonale che può essere preziosa nel momento in cui, un po’ in tutto l’occidente, si cerca di correggere un tipo di sviluppo economicisticamente inteso, fondato sull’egoismo”.