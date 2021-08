Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” in 16 città italiane. Come a Ferragosto

Per l’ondata di caldo in Italia, nella giornata di domani, 14 agosto, saranno 17 le città italiane da “bollino rosso”. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Saranno invece da “bollino arancione” Milano, Torino, Venezia e Verona. Il “bollino giallo” è annunciato per Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

La situazione è prevista stazionaria per la giornata di domenica 15 agosto quando le città da “bollino rosso” resteranno 16: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.