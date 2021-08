Gino Strada: Scalettari (ResQ), “ha sempre sostenuto che non c’è essere umano preferito ad un altro e l’ha dimostrato con i fatti”

“Gino è stato una grande figura nell’ambito dell’aiuto umanitario e ha fatto cambiare molte cose grazie ad Emergency e tutto quello che ha fatto. Ha sempre sostenuto concretamente che non c’è essere umano preferito ad un altro e l’ha dimostrato con i fatti. È stato un grande pacifista, ha sempre curato i feriti e condannato le guerre”. Lo afferma Luciano Scalettari, presidente di ResQ, ricordando il fondatore di Emergency, Gino Strada, morto oggi.

“Noi di ResQ abbiamo l’onore di avere tra di noi la figlia Cecilia Strada, che in questo momento non può essere lì affianco a lui perché si trova in mezzo al mare a salvare le persone come suo padre e sua madre hanno sempre fatto. La scomparsa di Gino Strada coincide con il primo salvataggio di 85 persone avvenuto oggi. Come ResQ dedichiamo a lui queste 85 vite umane, che porteremo in un luogo sicuro”, conclude Scalettari.