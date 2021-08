Diocesi: Città di Castello, in festa alla basilica di Canoscio per la solennità dell’Assunta

La novena in preparazione alla solennità dell’Assunzione di Maria Santissima sta preparando la basilica di Canoscio, nella diocesi di Città di Castello, alla festa del 15 agosto. Ogni sera la preghiera avviene alle ore 21 in santuario. “Ecco dunque o peccatori, di salute ecco la via siate amanti di Maria, e Maria vi salverà!”: così recita il canto tradizionale della chiesa edificata da padre Luigi Piccardini e dal popolo alto tiberino umbro e toscano attorno all’edicola con l’affresco medievale raffigurante la Dormitio Virginis. Domani, sabato 14 agosto, alle ore 21, avrà luogo la processione dalla pieve fino al santuario. Domenica 15 agosto saranno celebrate le messe alle ore 7, 8, 9.30, 11, 16.30 e 18. La santa messa delle ore 11 sarà presieduta dal vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian. Lunedì 16 agosto le sante messe saranno celebrate alle ore 8, 9.30, 11, 16.30 e 18. Dopo ogni celebrazione avrà luogo la benedizione dei bambini. I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni durante i giorni della festa.