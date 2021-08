Austria: vacanze, studio e sport. Il programma “GRAgustl” ritorna in Stiria per la XIII edizione

Con la XIII campagna vacanze “GRAgustl”, in corso dal 2 agosto, anche quest’anno la Caritas Stiria e la Città di Graz sostengono bambini e giovani tra i 7 e i 15 anni. 160 bambini avranno quindi l’opportunità dal 2 al 20 agosto di migliorare le loro conoscenze di tedesco, matematica, inglese e cultura generale durante l’estate. L’obiettivo della campagna è preparare i bambini agli esami all’inizio della scuola. L’anno scorso tutti i bambini che hanno partecipato alle vacanze-studio hanno superato gli esami. Oltre all’apprendimento, “GRAgustl” propone un programma sportivo supervisionato da professionisti che si svolge in contemporanea per garantire varietà e svago ai partecipanti. Quest’anno la campagna è stata ampliata e offre un programma di tre settimane in tre località distinte. La Caritas Stiria assume l’intera organizzazione, la città di Graz finanzia il programma. “Il tedesco è una chiave essenziale per un’integrazione di successo. Ecco perché attribuiamo particolare importanza all’offerta di supporto linguistico e di apprendimento durante le vacanze”, ha affermato Kurt Hohensinner, consigliere comunale per l’istruzione, l’integrazione e la previdenza sociale: “Quest’anno in particolare, per noi in questo settore è stato importante ampliare il numero di posti, soprattutto per quei bambini che potrebbero essere rimasti indietro in classe a causa della pandemia”. Il “GRAgustl” è diventato negli anni un popolare progetto di supporto che si è dimostrato via via sempre più valido. “La combinazione di un’esperienza di apprendimento positiva e dello sport dà ai bambini fiducia in se stessi e ha un effetto eccellente sul successo dell’apprendimento”. Da quando è stato lanciato nel 2008, circa 1.500 bambini e giovani hanno preso parte al programma di vacanze.