Tv2000: oggi il rosario dal santuario di Nostra Signora del Popolo a Cherasco, con mons. Brunetti

(Foto: Marcato-Gazzetta d'Alba)

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 28 luglio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000, oltre che su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal santuario di Nostra Signora del Popolo a Cherasco, in provincia di Cuneo, ma diocesi di Alba, con mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba.

“L’iniziativa di trasmettere la recita del Rosario per l’Italia da diversi santuari della Penisola è nata per sostenere e dare speranza agli italiani nel periodo della pandemia attraverso la preghiera mariana più popolare”, ricorda una nota della diocesi di Alba.