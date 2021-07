Libia: Farnesina, “a Roma riunioni per definire la cornice giuridica delle elezioni. Impegno italiano per stabilizzazione del Paese”

“Nel quadro degli sforzi per giungere ad un accordo istituzionale sulla definizione della cornice giuridica che consenta lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali del 24 dicembre prossimo, si riuniscono in questi giorni a Roma le delegazioni della Camera dei Rappresentanti e dell’Alta Commissione elettorale nazionale libiche, avvalendosi dell’assistenza tecnica della missione Unsmil”. È quanto si legge in una nota della Farnesina. “Nel sostenere il richiamo di Unsmil alla necessità di un processo inclusivo, anche coinvolgendo tutte le componenti politico-istituzionali del Paese, l’Italia riafferma il suo impegno per la stabilizzazione della Libia e auspica che questo percorso conduca allo svolgimento di elezioni libere, eque ed inclusive, in linea con le legittime aspirazioni del popolo libico”, conclude la nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.