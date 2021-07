Diocesi: Trapani, si completa il trasferimento delle monache del Sacro Cuore ad Erice

Con i primi giorni di agosto si completa il trasferimento delle monache clarisse del monastero “Sacro Cuore” nella nuova sede di Erice. Giovedì 5 agosto, alle 11, il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, accoglierà in cattedrale le monache con la madre abbadessa suor Daniela Rolleri per un momento di preghiera: rappresenterà simbolicamente l’avvio definitivo della missione nella nuova sede davanti alla cattedra episcopale. La preghiera si terrà a porte chiuse con la sola presenza delle altre religiose della città.

Nel pomeriggio, alle 18.30, sarà il vicario generale don Alberto Genovese a celebrare l’Eucarestia nella chiesa dell’ex convento dei Cappuccini – ora sede ericina del monastero – per l’avvio della vita della comunità religiosa al completo, alla presenza dei fedeli e di tutte le monache. In attesa che tutte le monache raggiungano Erice, intanto, si terrà sulla vetta la celebrazione del “Perdono di Assisi” e la novena in preparazione alla festa di Santa Chiara con un ricco programma di preghiera.

Saranno presenti anche alcuni vescovi. Il 2 agosto, festa del “perdono di Assisi” sarà Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, che frequentava il convento dei Cappuccini di Erice quand’era ragazzo, a presiedere la messa alle 11. Venerdì 6, sarà presente il vescovo emerito di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. Domenica 8, il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero. Lunedì 9 agosto presiederà la celebrazione l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano. Il 10 agosto, ai vespri della festa di Santa Chiara, alle 20.30, presiederà l’Eucarestia il vescovo di Acireale e vice-presidente Cei, mons. Antonino Raspanti, già parroco ad Erice. L’11 agosto per la festa di Santa Chiara, concluderà i festeggiamenti il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli.