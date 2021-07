Diocesi: Vercelli, da oggi il triduo in onore di sant’Eusebio. Lunedì celebrazione con mons. Arnolfo e i cardinali Bertone e Versaldi

Prendono il via oggi, a Vercelli, le celebrazioni in onore di sant’Eusebio, patrono dell’arcidiocesi e dell’intero Piemonte. Da questa sera, alle 21, in cattedrale si terrà il triduo di preparazione con la recita dei vespri e la benedizione eucaristica; la preghiera sarà animata dalle comunità pastorali.

La solennità di sant’Eusebio sarà celebrata in tutte le chiese dell’arcidiocesi domenica 1° agosto. In cattedrale le messe sono in programma per le 8.30, 10.30, 12 e 17.30; dalle 14 alle 16.30 si terrà l’adorazione eucaristica con le suore Figlie di S. Eusebio; alle 16.30 la recita dei vespri solenni e la benedizione eucaristica.

Lunedì 2 agosto, alle 10.30, in cattedrale, l’arcivescovo Marco Arnolfo presiederà la celebrazione solenne alla quale parteciperanno anche i cardinali Tarcisio Bertone e Giuseppe Versaldi, arcivescovi emeriti di Vercelli, e un nutrito gruppo di vescovi della Conferenza episcopale del Piemonte.