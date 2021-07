Recovery Plan: Mattarella, “interventi e riforme devono diventare realtà. Non possiamo fallire”. “Politica continui a lavorare per il bene comune del Paese”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Dall’Unione europea “sono in procinto di giungere le prime risorse del programma Next Generation. Gli interventi e le riforme programmate devono adesso diventare realtà. Non possiamo fallire: è una prova che riguarda tutto il Paese, senza distinzioni”. Lo ha affermato questo pomeriggio nei giardini del Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

“Quando si pongono in essere interventi di così ampia portata, destinati a incidere in profondità e con effetti duraturi, occorre praticare una grande capacità di ascolto e di mediazione”, ha osservato il Capo dello Stato, aggiungendo che però “poi bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci, rispettando gli impegni assunti”. “Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a lavorare nella doverosa considerazione del bene comune del Paese”, l’appello del presidente. “Conto che non si smarrisca la consapevolezza della emergenza che tuttora l’Italia sta attraversando, dei gravi pericoli sui versanti sanitario, economico e sociale. Che non si pensi di averli alle spalle. Che non si rivolga attenzione prevalente a questioni non altrettanto pressanti”, ha aggiunto Mattarella, sottolineando che “abbiamo iniziato un cammino per uscire dalla crisi, ma siamo soltanto all’inizio. Ci siamo dati obiettivi ambiziosi e impegnativi, di medio e lungo periodo. Perseguirli con serietà e responsabilità significa anzitutto guardare con il realismo necessario all’orizzonte che abbiamo davanti”.