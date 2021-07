Assegno unico: De Palo (Forum famiglie), “finalmente è legge. Da 1° gennaio 2022 la misura definitiva faccia ripartire natalità”

“Finalmente l’assegno temporaneo per i figli minori è legge. Ora chiediamo un ultimo sforzo intorno a un tema capace di unire e non dividere il Paese, come dimostra anche il dibattito parlamentare di oggi, ricco di sollecitazioni in favore delle famiglie da parte di tutte le forze politiche”: lo dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari a margine del dibattito alla Camera che ha votato il provvedimento.

“Ora chiediamo al Governo e a tutti i partiti di inserire nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie per fare in modo che l’assegno unico universale che partirà il 1° gennaio 2022 sia una misura epocale in grado di cambiare la vita delle famiglie italiane e far ripartire la natalità. Non solo non ci deve perdere nessuno, ma è importante che tutti ci guadagnino. Si lavori fin da adesso all’impostazione dei decreti legislativi e ai decreti ministeriali dell’assegno unico e universale definitivo così da permettere una rapida e ‘sburocratizzata’ erogazione della misura finale”, conclude De Palo.