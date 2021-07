Portici Bologna patrimonio dell’umanità: Franceschini (ministro), “bella notizia alla vigilia del G20 Cultura”

“Ancora una bella giornata per il patrimonio culturale nazionale: con l’iscrizione dei Portici di Bologna nella lista del patrimonio mondiale, dopo quella avvenuta sabato per Padova Urbs Picta e Montecatini grande città termale europea, sono tre i nuovi siti italiani riconosciuti dall’Unesco nel 2021”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato la decisione del Comitato del Patrimonio mondiale in corso a Fuzhou, in Cina, di iscrivere il sito “I Portici di Bologna” nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, diventando il 58° sito italiano. “Si tratta di un risultato straordinario, frutto di una intensa e costante azione di diplomazia culturale e della stretta collaborazione tra Governo, enti locali e associazioni. Una bella notizia – ha concluso il ministro – alla vigilia del G20 Cultura che l’Italia si appresta ad ospitare per la prima volta”.