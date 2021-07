Povertà: Caritas Roma, il 3 agosto i risultati della prima fase di attività del Fondo Gesù Divin Lavoratore voluto dal Papa

Le attività realizzate dal Fondo Gesù Divin Lavoratore, voluto da Papa Francesco per sostenere le persone colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia, saranno presentate il 3 agosto a Roma alle ore 10, nella Sala degli Imperatori, al primo piano del Palazzo apostolico lateranense (piazza San Giovanni in Laterano 6/a – piazza Giovanni Paolo II, 1). L’iniziativa, accolta dal Vicariato di Roma, ha visto l’adesione della Regione Lazio e di Roma Capitale nell’Alleanza per Roma. La prima fase del progetto si concluderà il 31 luglio. Saranno presenti l’arcivescovo Gianpiero Palmieri, vicegerente della diocesi di Roma; il vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano per la Carità e già direttore della Caritas diocesana; il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti; e la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. Il Fondo Gesù Divino Lavoratore, nato nel luglio del 2020 ha concluso la prima fase di attività. Al termine della presentazione i relatori saranno disponibili per le interviste. La presentazione verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.