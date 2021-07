Scozia: Glasgow, incendio distrugge chiesa di san Simone. Arcidiocesi, “una triste fine per una parrocchia molto amata e casa spirituale della comunità polacca”

È andata a fuoco nelle prime ore di oggi una chiesa tra le più antiche di Glasgow, la chiesa di San Simone, nota anche come “chiesa polacca”, perché luogo dove si ritrovava a pregare e celebrare la comunità di cattolici della Polonia che vivono nella città scozzese. “Grazie a Dio nessuna vittima”, si legge in un tweet dell’arcidiocesi, che ha pubblicato una “immagine orribile” della chiesa “distrutta” dall’incendio. Il fuoco avrebbe in poco tempo mangiato l’interno della chiesa fino a farne crollare il tetto. Oltre trenta i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme, e ancora sconosciuta la loro origine. “Una triste fine per una chiesa parrocchiale molto amata e casa spirituale della comunità polacca di Glasgow”, commenta l’arcidiocesi. “Anni di storia scomparsi in poche ore”, uno dei commenti alla notizia.