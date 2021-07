Scuola: 5 milioni per progetti con il Terzo settore. Bianchi (ministro), “formare cittadini consapevoli”. Altri 10 milioni contro dispersione scolastica e bullismo

Ammonta a 5 milioni di euro l’importo stanziato dal ministero dell’Istruzione con l’intento di rafforzare la collaborazione con il Terzo settore, favorire il potenziamento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e per ampliare l’offerta formativa delle scuole su tutto il territorio nazionale. “I progetti proposti dovranno favorire il successo formativo di alunne e alunni, utilizzando metodi innovativi di apprendimento e coinvolgimento di studentesse e studenti”, si legge in una nota del ministero. “Nella nuova scuola che stiamo costruendo, il compito del sistema educativo sarà ancora più centrale, per formare cittadine e cittadini consapevoli”, assicura il ministro Patrizio Bianchi. “Lavoriamo a una scuola aperta e inclusiva, in costante rapporto con il territorio. Per questo – spiega – è importante avviare una nuova modalità nei rapporti con il Terzo settore, che ha un ruolo fondamentale per assicurare il legame e la sintonia tra l’istruzione e il mondo esterno. Ringrazio tutti gli Enti che collaboreranno con il Ministero e con gli istituti per educare ragazze e ragazzi alla difesa dei diritti, alla sensibilità sociale, alla legalità, alla tutela dell’ambiente, alla costruzione di un futuro sostenibile”.

È la prima volta che il Ministero si rivolge direttamente al Terzo settore con un bando dedicato agli Enti che ne fanno parte. L’avviso, finalizzato alla co-progettazione di iniziative destinate alle scuole, riguarda il contrasto alle mafie e la legalità, l’inclusione, la sostenibilità e la transizione ecologica, la promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi, e la promozione del libro e della lettura.

Il ministero, nel corso di questa settimana, pubblicherà ulteriori avvisi finalizzati al finanziamento di progettualità per l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche (legge 440/1997). “Lo stanziamento complessivo – viene spiegato – è di 10 milioni di euro, che saranno destinati direttamente alle scuole, che potranno finanziare, ad esempio, l’istituzione di sportelli per l’autismo, attività di potenziamento delle competenze logico-matematiche, di riduzione della dispersione scolastica, di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, di miglioramento dell’orientamento”.