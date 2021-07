Diocesi: Alghero-Bosa, domani a Roma i funerali di padre Peppino Pais. Il 3 agosto celebrazione di suffragio presieduta dal vescovo Morfino

Verranno celebrati domani, a Roma, i funerali di padre Peppino Pais. Il sacerdote mercedario, che per anni ha svolto il suo ministero tra la parrocchia di N.S. della Mercede in Alghero e la comunità di Villa Assunta, è morto nella giornata di ieri nella Capitale.

Nato a Villanova Monteleone (Ss) il 22 maggio del 1947, Pais è entrato giovanissimo nell’Ordine della Mercede.

In una nota, la diocesi di Alghero-Bosa comunica che le esequie di padre Pais saranno celebrate domani nella parrocchia San Ferdinando Re di Roma e le sue spoglie mortali verranno tumulate, sempre nella Capitale, nella cappella dell’Ordine della Mercede del cimitero del Verano.

La parrocchia della Mercede di Alghero si riunirà per celebrare una messa in suffragio martedì 3 agosto alle 19 nel piazzale del campanile. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo diocesano, mons. Mauro Maria Morfino.