Suor Maria Laura Mainetti: domenica sera su Tv2000 il documentario “Posso tornare a te”

In occasione della beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, religiosa della Congregazione delle Suore Figlie della Croce, riconosciuta martire “in odio alla fede”, domenica 6 giugno Tv2000 trasmetterà, alle 19.20 e in seconda serata, il documentario “Posso tornare a te” dedicato alla vita e alle opere della religiosa. “La tragica morte di suor Maria Laura, religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce, avvenuta a Chiavenna il 6 giugno 2000 per mano di tre giovani ragazze durante un rito satanico ha scosso la comunità locale e l’opinione pubblica”, ricorda una nota.

Il documentario racconta la sua infanzia, la sua vocazione, il suo lavoro di insegnante e catechista con i giovani fino ad arrivare alle tragiche circostanze della sua morte, ripercorrendo i luoghi dov’è vissuta e raccogliendo le testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta.

La consorella suor Beniamina, una delle sue più care amiche e tra le principali figure del documentario, la definisce come una persona umile, semplice, “che dell’ordinario faceva lo straordinario”. Anche il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, in un’altra testimonianza presentata nel documentario afferma che “ha vissuto donando quotidianamente se stessa fino al dono totale di sé nel martirio. Ed è bello ricordare che il martirio di sangue è un dono particolare di Dio e suor Maria Laura ha potuto affrontare questa situazione perché si è preparata lungo tutto il tempo della sua esistenza. Ha vissuto la sua vita protesa verso gli altri, proprio come Gesù. Davanti a ogni persona si domandava: ‘Cosa farebbe Gesù al mio posto?’”.

“Posso tornare a te” è un documentario di Serena Cirillo, ideato e scritto da Grazia Serra, a cura di Fausto della Ceca; produzione di Sara Brogi.