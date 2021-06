Diocesi: Novara, domani la Route dei giovani “Metti in circolo il Suo amore”

“Metti in circolo il Suo amore”. Questo il tema della Route dei giovani 2021 che si terrà domani, sabato 5 giugno, in tre zone della diocesi di Novara. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile, è rivolta ai giovani, suddivisi in due fasce d’età: quelli che frequentalo le classi III e IV degli Istituti superiori e quelli dalla V ai 30 anni.

“A partire dalle tre verità indicate da Papa Francesco al capitolo IV della Christus Vivit: Dio ti ama, Cristo ti salva e, nello Spirito, Egli vive”, spiega una nota, “vorremmo aiutare i giovani a confrontarsi sul tema dell’annuncio. Quale stile? Quali contenuti? Quale testimonianza siamo chiamati a dare nel nostro quotidiano?”. “In un clima di scambio, preghiera e confronto questo tema – aggiungono i promotori – ci è sembrato adatto guardando anche alle attività estive e al nuovo anno che si aprirà. Un tema importante in vista del futuro che ci attende”.

Per i giovani dei vicariati dei Laghi e dell’Ossola la Route si svolgerà a Verbania (da Madonna di Campagna a Cavandone), quelli dei vicariati Aronese e Borgomanerese e Valsesia si sposteranno dall’oratorio di Grignasco al santuario Boca (santuario), mentre quelli dei vicariati di Novara e dell’Ovest Ticino cammineranno da Galliate a Cameri (villa Pichetta).

Per tutti, il ritrovo nel luogo di partenza è fissato per le 9.30; alle 10 è previsto un momento di preghiera. Poi prenderà il via cammino a piccoli gruppi con pranzo lungo percorso. L’arrivo a destinazione sarà verso le 15.30 per la celebrazione della messa e la conclusione.