Giornata migrante e rifugiato: un nuovo video per un “noi” sempre più grande

In vista della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (Gmmr), che si celebrerà domenica 26 settembre, la campagna comunicativa della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale propone un nuovo video sul tema scelto da Papa Francesco per la Giornata: “Verso un ‘noi’ sempre più grande”. Nel nuovo video inedito, il Santo Padre invita ogni battezzato a sentirsi parte di un’unica Chiesa, un’unica casa, un’unica famiglia. La testimonianza diretta di alcuni migranti che, grazie all’accoglienza ricevuta in parrocchia, si sentono parte di questo “Noi”, dimostra che il sogno di Papa Francesco si può realizzare. Nei mesi che ci porteranno fino al 26 settembre, la Sezione migranti e rifugiati invita ad inviare testimonianze scritte o multimediali, video e fotografie dalle Chiese locali e da attori cattolici che mostrino l’impegno condiviso nella pastorale con i più vulnerabile “verso un noi sempre più grande”. Il materiale può essere inviato a media@migrants-refugees.va.